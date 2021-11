Idosa que atropelou homem mortalmente transportada às urgências

A condutora do veículo que atropelou um homem com cerca de 50 anos, esta tarde, na Santa do Porto Moniz, acabou por ser transportada às urgências pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz. Trata-se de uma idosa com cerca de 70 anos, que se sentiu mal na sequência deste atropelamento mortal.

Tal como foi noticiado, a PSP tomou conta da ocorrência, tendo encerrado a estrada.