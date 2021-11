PJ deteve jovem de 19 anos que tentou matar o irmão à facada no Campanário

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária por tentar assassinar à facada o próprio irmão, de 25 anos, na madrugada do passado dia 9 de Setembro, na freguesia do Campanário.

A detenção foi executada esta quinta-feira, fora do flagrante delito, pela Policia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público – DIAP de Ponta do Sol, informou aquele órgão de polícia criminal.

O homem de 19 anos de idade, foi constituído arguido estando indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Os factos ocorreram na madrugada do passado dia 09/09/2021 nas imediações da residência de ambos, situada na freguesia do Campanário, tendo a vítima sido agredida com vários golpes de arma branca, na zona do tórax, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.