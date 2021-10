Tome nota da agenda desta quarta-feira, 27 de Outubro

- 09 horas - Reunião Plenária;

- 10h30 - A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas promove, a bordo do NRP Douro, no Cais norte da Pontinha, uma Conferência de Imprensa para apresentação do programa de comemorações dos 50 anos de reserva das Ilhas Selvagens;

- 11 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, no Parlamento madeirense, os dirigentes da Associação de Fado da Madeira;

- 11h30 - O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, no Palácio de São Lourenço, a presidente da Cáritas Portuguesa, Dr.ª Rita Valadas, em audiência;

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa do sector imobiliário, a KW – Keller Williams;

- 12 horas - O secretário Regional da Economia, Rui Barreto, preside, na Gare Marítima da Madeira, à apresentação da nova identidade visual da marca Portos da Madeira, que é sustentada numa nova assinatura, num filme promocional e numa nova brochura institucional;

- 14h30 - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado apresenta, no Teatro Baltazar Dias, a 47.ª Edição da Feira do Livro;

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estarão presentes na Sessão Solene de Abertura do Ano Académico da Universidade da Madeira, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas;

- 18 horas - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado estará presente no 85.º aniversário da Casa do Povo de Santo António;

- 19h30 - Abertura oficial da Exposição de Desenho e Pintura 'Amigos & Conhecidos', com desenhos de Miguel Vieira da Silva e poemas de João Nelson Gonçalves de Sousa, na Casa da Cultura de Santana;

- 21 horas - Abertura do 2.º Festival de Música Antiga do Funchal no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.