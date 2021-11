Casos de covid-19 no hospital resolvidos dentro de 15 dias

Os cerca de 30 casos de covid-19 detectados nos hospitais da Região devem ficar resolvidos dentro de 15 dias, o período máximo correspondente a um ciclo de incubação, apontou, esta manhã, Pedro Ramos, aos jornalistas, à margem da sua participação nas jornadas parlamentares do PSD/CDS, que hoje tiveram lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

A situação pandémica dos últimos dias tem revelado um aumento significativo dos novos casos de covid-19, realidade assumida pelo secretário regional com a pasta da Saúde como expectável face ao que se passa no País e no resto do Mundo.

Para o governante, este maior número de infecções, acontece “por não estarem a cumprir com as recomendações básicas”, mas também por “alguns [dos novos infectados] não estarem vacinados”.

E face a esta realidade, o Governo Regional vai “continuar a acompanhar a situação, com todo o rigor e responsabilidade” como tem feito desde o início da pandemia.

Factor favorável é a “situação sanitária diferente”, com 85% da população residente já com pelo menos uma dose da vacina e estando a Região perto de alcançar a mesma percentagem de população com esquema vacinal completo.

Sobre a situação noutros países da Europa, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, tocou no confinamento adoptado pela Holanda, não deixando, contudo, de salientar o facto daquele país ter uma taxa de vacinação inferior à de Portugal, e também à da Madeira, deixando antever que essa hipótese poderá não se colocar na Madeira.

O governante não se comprometeu, para já, com medidas mais restritivas para a população em geral, focando apenas as alterações operadas nas unidades de saúde e nas estruturas sociais. “Neste momento, aquilo que já está combinado entre as autoridades regionais de saúde e o presidente do Governo, até ao final do mês, provavelmente na última semana de Novembro, nós faremos uma reunião para avaliarmos e vermos esta evolução do número de casos”.

30 casos nas unidades hospitalares

Sobre a gravidade das infecções diagnosticadas nos últimos dias, Pedro Ramos apontou o número de internamentos que, para já, continua a não colocar em causa a capacidade de resposta do Sistema Regional de Saúde. Dos 25 doentes internados em enfermaria e cinco na unidade de cuidados intensivos dedicada, o governante referiu que muitos não estariam vacinados, embora fizesse notar que há casos, também, de pessoas já imunizadas.

Quando estas infecções surgem em pessoas com comorbilidades associadas, o desfecho nem sempre é o mais favorável, como aconteceu, de resto, com uma das pessoas que veio a falecer este fim-de-semana por complicações da covid-19.

Para o secretário, estes casos devem funcionar como “um alerta”, ressalvando que as mortes podem ser evitadas, desde que cumpridas “as recomendações básicas” e devidamente vacinadas, voltando a apelar a quem ainda não fez a vacina contra a covid-19 para se dirigir a um dos centros de vacinação, que funcionam em regime de ‘casa aberta’, e assim dar o seu contributo para o controlo da pandemia na Madeira.

A nível hospitalar os casos estão “sob controlo”, com as direcções técnicas “conhecem a forma como todas as infecções aconteceram”, com os cuidados a serem redobrados. Os casos registados nos hospitais da Região “estão dispersos”, dando a entender que não estará em causa qualquer surto.

Estas infecções afectam nove médicos, 15 enfermeiros, e “alguns assistentes técnicos e assistentes operacionais”, esclareceu Pedro Ramos, destacando a “boa organização hospitalar” que garante o funcionamento de todas as unidades.

O Governo Regional prepara-se, entretanto, para apresentar e colocar no terreno a quarta fase da campanha ‘A Pandemia ainda não acabou’, preparando o Natal e o regresso de estudantes universitários e emigrantes. “Temos já o exemplo do que aconteceu no ano passado e não queremos que aconteça esta ano”, salientou.