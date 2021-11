Madeira "tem todas as condições para aliar o desporto ao turismo"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou, hoje, que a Região “tem todas as condições para aliar o desporto ao turismo”.

A constatação de José Manuel Rodrigues foi feita na cerimónia de apresentação da edição de 2021 do torneio de ténis 'Madeira Ladies Open', que decorre na Quinta Magnólia, no Funchal, até ao próximo domingo, dia 21 de novembro.

'Madeira Ladies Open' constitui "uma atracção" para a Região O secretário regional de Turismo e Cultura esteve hoje presente na apresentação da edição de 2021 do ‘Madeira Ladies Open’, que decorrerá nos courts de ténis da Quinta Magnólia até ao próximo dia 21.

Sobre o torneio, que junta algumas das melhores tenistas nacionais e internacionais do circuito profissional, o líder do parlamento madeirense considera que, “pela dimensão que tem”, já se insere no “binómio importante que é o de aliar o desporto ao turismo”, sendo “um motivo de atracção à Madeira e ao Porto Santo”.

Além de elogiar o trabalho da Associação de Ténis da Madeira, "pela dinâmica que tem tido a demonstrar”, vincou que “são estas instituições desportivas, sociais e culturais que vão diariamente cerzindo o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, e formando pessoas de forma integral na Região Autónoma da Madeira”.

O presidente do parlamento madeirense pediu, ainda, ao Governo Regional "o apoio, assim que possível, para a construção do novo complexo do Papagaio Verde que será promovido pela Associação de Ténis da Madeira”.