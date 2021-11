A Secretaria Regional da Saúde revelou, esta tarde, através de nota de imprensa, que hoje morreu uma pessoa com Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O doente tinha 75 anos, com "comorbilidades associadas".

O referido departamento governamental apresenta "sentidas condolências à família enlutada".

A Região Autónoma da Madeira contabiliza, até à data, um total de 80 óbitos associados à Covid-19.