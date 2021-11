Inglaterra e Suíça apurados, Itália relegada para o 'play-off'

A Inglaterra, campeã em 1966, e a Suíça garantiram hoje o apuramento para o Mundial2022 de futebol, com a Itália, atual campeã europeia, a ser relegada para o 'play-off'.

Com a goleada sobre San Marino (10-0), a Inglaterra, quarta classificada na última edição em 2018, garantiu a sétima presença consecutiva em Mundiais, terminando o Grupo D invicta, com oito vitórias e dois empates.

O conjunto dos 'três leões', que vai participar pela 16.ª vez num Mundial, somou 26 pontos, mais seis do que a Polónia, de Paulo Sousa, hoje derrotada pela Hungria (2-1), mas que segue para o 'play-off'.

A Suíça, que vai estar pela 12.ª vez em Mundiais, a quinta consecutiva, venceu a Bulgária, por 4-0, e garantiu a vitória no Grupo C, com 18 pontos, mais dois do que a Itália, que empatou na Irlanda do Norte (0-0).

Os transalpinos, quatro vezes campeões mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006), vão ter de ultrapassar o 'play-off' para evitar uma segunda ausência consecutiva em Mundiais.