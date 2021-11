RAM recebe Cimeira da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico no sábado

No próximo sábado, dia 20 de Novembro, será realizado o evento final da Cimeira da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico, onde participam, parceiros e oradores convidados que desenvolvem actividades na área das Indústrias Criativas, e na área da Economia Criativa.

São 25 figuras ligadas a diversas áreas que vão estar na Madeira para debater o tema 'Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável'.

Os objectivos da Cimeira da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico passam por expandir esta dinâmica cultural e ser o 'rosto' de referência de um mercado que necessitava urgentemente de trabalhar em rede no eixo atlântico da Macaronésia. Porquanto, ao rentabilizar os equipamentos culturais existentes nas regiões participantes, a Entidade Promotora aposta numa política de criação e formação de novos públicos valorizando, manifestamente, os autores/artistas madeirenses e as nossas tradições culturais, bem como os da sua rede de agentes culturais lusófonos, neste que é o 'Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável'.

Esta quarta edição do programa contará então com a presença de: Paulo Barbosa, Ana Teresa Klut, Maurício Pestana Reis, Nuno Barcelos, Carina Bento, Duarte Afonso, Sérgio Nóbrega, Paulo Nunes, Carlos Macedo, Ruben Silva, Sónia Silva Franco, Márcio Costa, Martim Velosa, Bruno Melim, Guido Vasconcelos, Filipe Bettencourt, Maria da Paz, Ivo Correia, Ricardo Campos, Liliana Rodrigues, Ana Filipa Ferreira, Carina Ferro, Álvaro Silva, Diana Serrão, Helena Leal e Álvaro Silva.

Esta é uma iniciativa que conta com o alto patrocínio do Governo Regional da Madeira e do Governo da República de Cabo Verde.

Este encontro terá transmissão na TSF-Madeira e contará com a moderação de Ricardo Miguel Oliveira.