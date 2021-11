2.175 profissionais de saúde vacinados com a terceira dose na Madeira

"Na Região Autónoma da Madeira (RAM), até ao dia 14 de Novembro, já foram administradas 15.821 vacinas de reforço contra a covid-19, destas 2.175 foram administradas a profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais, entre outros", revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em comunicado de imprensa.

Este número, 2.175, representa cerca de 35% do universo dos profissionais afetos ao Serviço de Saúde da RAM.

Recorde-se ainda que, desde meados de Outubro de 2021, a administração da dose de reforço está a decorrer no modo de 'casa aberta', sem ser necessário agendar, nos vários centros de vacinação contra a covid-19 para todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e com mais de seis meses após a segunda dose.