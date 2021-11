O homem com cerca de 30 anos que sofreu um acidente de carro na Rua das Cruzes, junto ao convento de Santa Clara, no Funchal, acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A vítima ficou internada na unidade de cuidados intensivos mas não resistiu aos ferimentos graves e morreu ao final da tarde deste sábado.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã da passada sexta-feira. O carro em que seguia juntamente com outro rapaz despistou-se e embateu num muro com violência.

A vítima sofreu foi assistida por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada para o hospital.

O outro sinistrado apresentava ferimentos ligeiros.