Madeira tem 73 novos casos neste domingo, o valor mais alto em nove meses

A Madeira contabiliza hoje 73 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. É preciso recuar quase nove meses, a 24 de Fevereiro, para encontrar um registo diário mais elevado (nesse dia foram 74 casos). Os novos casos de hoje são 6 importados (3 da Áustria, 2 do Reino Unido e 1 da Suíça) e de 67 casos de transmissão local.

Hoje há também mais 38 casos recuperados a reportar, bem como o óbito de uma pessoa com 75 anos, passando a Região a contabilizar um total de 80 óbitos associados à Covid-19.

O nosso arquipélago conta agora com 407 casos activos, dos quais 49 são casos importados e 358 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 30 pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (25 em Unidades Polivalentes e 5 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 45 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 155 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.