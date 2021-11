Já é conhecido o quadro principal do 'Madeira Ladies Open'

Já é conhecido o quadro principal deste 'Madeira Ladies Open', que foi hoje apresentado oficialmente, numa cerimónia que decorreu esta tarde no 'rooftop' do Enotel Magnólia, a poucos metros dos courts onde decorre a prova.

Na cerimónia presidida pelo líder máximo da Associação de Ténis da Madeira, João Pedro Mendonça, estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o director regional do Desporto, David Gomes, e André Alves, representante do presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Como se trata de um torneio internacional feminino, estiveram presentes duas tenistas, a portuguesa Francisca Jorge e a britânica Jodie Burrage.

'Madeira Ladies Open' constitui "uma atracção" para a Região O secretário regional de Turismo e Cultura esteve hoje presente na apresentação da edição de 2021 do ‘Madeira Ladies Open’, que decorrerá nos courts de ténis da Quinta Magnólia até ao próximo dia 21.

Francisca Jorge que - de acordo com o sorteio realizado há pouco pelo supervisor ITF, Paulo Cardoso - terá como adversária na estreia a nipónica Eri Hozumi, naquele que será a reedição do embate de Montemor, no passado mês de Junho, que a vimaranense venceu em três disputados sets.

Quanto a Inês Murta, a algarvia terá pela frente a qualifyier italiana Deborah Chiesa, ao mesmo tempo que Sara Lança joga a continuidade em prova com a francesa Chloe Paquet, terceira cabeça-de-série.

Carolina Azadinho joga com a sérvia Natalija Stevanovic e Elizabet Hamalyi tem a difícil tarefa de tentar ultrapassar a britânica Jodie Burrage, sétima favorita da prova.

A primeira favorita do torneio, a experiente tenista eslovaca Kristina Kucova, atual 111.ª do ranking WTA, tem encontro marcado com a japonesa proveniente da fase de qualificação, Ayumi Koshiishi.

Já Martina Trevisan, a italiana que surge na Madeira como a segunda jogadora mais cotada, no 113.º posto da classificação mundial, terá um encontro complicado com a búlgara Isabella Shinikova.

Por último, uma referência para o duelo entre duas espanholas: Andrea Lázaro Garcia e Eva Guerrero Alvarez.