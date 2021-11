Centro Comunitário Regional comemora o São Martinho com magusto tradicional

O Centro Comunitário Regional comemorou o São Martinho com o magusto tradicional madeirense. Na ocasião, esteve presente a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, acompanhada pela Diretora Regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

Para assinalar a data, não faltaram as músicas tradicionais que compõem esta época festiva, com o grupo musical da casa a animar os 60 utentes do Centro Comunitário que estiveram presentes na iniciativa.

O evento teve como objetivo não só assinalar o Dia de São Martinho, que se comemora amanhã, 11 de novembro, como foi também uma oportunidade para

criar laços de proximidade entre os utentes do Centro Comunitário.