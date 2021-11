Mais 54 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas na Madeira

Foram identificados mais 54 novos casos de covid-19 na Região, mais 30 em relação aos números divulgados ontem.

De acordo com o boletim epidemiológico, emitido esta terça-feira pela Direcção Regional da Saúde, trata-se de cinco casos importados (1 dos Países Baixos, 1 da Alemanha, 1 do Reino Unido, 1 da Lituânia e 1 da Venezuela) e de 49 casos de transmissão local. As investigações epidemiológicas estão em curso.

A assinalar também mais 30 casos recuperados, num total de 12.030.

A região contabiliza um total de 78 óbitos associados à doença, até à data.

O arquipélago tem agora 355 casos activos de covid-19, dos quais 51 são importados e 304 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 14 pessoas se encontram no Hospital Dr. Nélio Mendonça (12 em Unidades Polivalentes e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 32 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Há 170 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.