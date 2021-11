Governo Regional prepara novas medidas de emprego para pessoas com deficiência

Estão a ser ultimadas, pelo Governo Regional da Madeira, medidas de emprego especificamente direccionadas para pessoas com deficiência. A novidade foi avançada, esta tarde, por Rita Andrade.

No âmbito da sua participação na iniciativa promovida esta segunda-feira pelo GRACE – Empresas Responsáveis, a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, apontou que este deverá ser o caminho para estimular o tecido empresarial regional a contratar estas pessoas.

De acordo com os dados avançados pela governante, serão cerca de duas centenas de pessoas com deficiente inscritas no Instituto de Emprego, tendo já sido colocadas no mercado de trabalho, este ano, quase 30 pessoas.

Já da parte do GRACE, a sua presidente, Margarida Couto, reconheceu a dificuldade que encontram estas pessoas quando procuram entrar no mercado de trabalho, frisando que, além das políticas públicas, , “é necessário que as empresas façam essa inclusão de forma verdadeiramente inclusiva”, quer se trate de pessoas com deficiência física, quer mesmo daquelas que têm deficiências mentais. E deu como exemplo a capacitação para determinadas funções de pessoas com trissomia 21, realçando a motivação e o impacto muito positivo que estas situações têm nas equipas de trabalho.