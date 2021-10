Rita Andrade assinala Dia Mundial da Terceira Idade com convívio entre utentes do Centro Comunitário Regional

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, acompanhada pela directora regional de Assuntos Sociais, Graça Moniz, esteve, hoje, 28 de Outubro, num convívio que juntou 52 utentes do Centro Comunitário Regional, no restaurante ‘A Gruta’, no Funchal.

O objectivo do encontro foi assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade, proclamado pelas Nações Unidas como forma de sensibilizar para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da nossa população idosa.

Recorde-se que o Centro Comunitário do Governo Regional, integrado na Direção Regional dos Assuntos Sociais, foi inaugurado a 21 de Junho de 2021 e veio reforçar a capacidade de integração e participação social de todos os cidadãos.