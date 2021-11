Constituído núcleo do Sporting Clube de Portugal na Madeira

No passado dia 7 de Junho, foi oficializado junto do Sporting Clube de Portugal (SCP) a constituição do núcleo do SCP da Madeira.

Este núcleo pretende unir todos os sportinguistas da RAM, promovendo a 'glória' e a 'devoção' deste clube que conta já com 115 anos de história.

A génese deste núcleo tem origem no grupo de simpatizantes 'Leões da Madeira', que foi constituído e dinamizado durante muitos anos por Agostinho da Conceição Rodrigues e João Marques de Freitas.

Foram eleitos como os primeiros corpos gerentes do núcleo os seguintes sportinguistas madeirenses: Manuel Baeta Castro (presidente da Assembleia Geral), José Bettencourt da Câmara (presidente da direcção), Artur Costa, Duarte Agrela, João Casanova de Almeida, Miguel Rodrigues e Miguel Tropa (vogais da direção) e João Santos (presidente do Conselho Fiscal).

Actualmente encontra-se em desenvolvimento uma campanha de angariação de membros-fundadores do núcleo em toda a RAM.

No próximo dia 20 de Novembro, no restaurante 'Gazela', no Porto Santo, realiza-se mais um encontro concelhio de sportinguistas.

Além dos convívios, o núcleo pretende também organizar regularmente um conjunto de palestras com individualidades sportinguistas para os sócios e futuros sócios, bem como o acompanhamento de jogos de futebol e de outras modalidades em diversos locais da RAM e em Lisboa.

A inauguração oficial da sede do núcleo, que fica localizada na Rua da Sé, será presidida por Rogério Alves, presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, no próximo dia 4 de Dezembro, pelas 11 horas. Segue-se um almoço-convívio no restaurante 'O Lagar', no Estreito de Câmara de Lobos, pelas 12h30, onde é esperada a presença de mais de 300 sportinguistas madeirenses.