TSD/Madeira reforçam representatividade nas empresas

Depois do Núcleo dos Trabalhadores Social-democratas criado na Empresa Horários do Funchal, foi constituído mais um núcleo, desta feita na Empresa de Electricidade da Madeira, cumprindo-se, desta forma, aquele que era um dos objectivos assumidos por esta estrutura: chegar a mais trabalhadores, independentemente dos sectores de actividade em que estes se encontram e aumentar, assim, a representatividade dos TSD/M no mundo laboral.

Objectivos que, conforme sublinha o presidente dos TSD/Madeira, Amílcar Gonçalves, assumem a maior importância, tanto mais atendendo aos desafios que a pandemia colocou e continua a colocar a todos os trabalhadores e cujo apoio e acompanhamento são cada vez mais essenciais.

“Os tempos não têm sido fáceis e são inúmeros os desafios que, tanto os nossos trabalhadores quanto as empresas têm vindo a ultrapassar e o nosso papel, enquanto estrutura partidária, passa, precisamente, por estar presente e assumir a disponibilidade de ajudar e contribuir em tudo o que for necessário” afirma, reiterando a crescente abertura dos TSD/Madeira ao mercado laboral, actualmente presentes em todos os concelhos da Região.

O novo Núcleo dos TSD/Madeira é presidido por Diogo Jorge Ferreira Luís e conta com Carlos Alberto Cardoso Barbosa, no lugar de vice-presidente. Maísa Sofia Santos Correia, José Ernesto Alves Nunes e Paulo Duarte Freitas Nunes assumem o papel de vogais.