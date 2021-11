PSD diz que Duarte Caldeira não defendeu “todas as pessoas que prestam serviço” na Junta de São Martinho

Em resposta à denúncia do PS sobre “falta de pagamento de subsídios aos participantes do POT na Junta de São Martinho”, o actual executivo presidido pelo social-democrata Marco Gonçalves enviou um esclarecimento à comunicação social.

"Na passagem de pasta, foi transmitido pelo antigo Presidente, Eng. Duarte Caldeira, que o pagamento das remunerações já havia sido salvaguardado e antecipado para evitar, precisamente, a demora de alguns processos burocráticos inevitáveis em mudanças de executivo; Não se compreende, portanto, perante este compromisso e esta declaração, que apenas aos funcionários dos quadros da Junta de Freguesia tenha sido salvaguardado o seu ordenado, ficando este novo executivo manifestamente surpreso e indignado com a falta de antecipação dos subsídios aos participantes nos programas de emprego do Instituto de Emprego da Madeira", sublinha o presidente da Junta, Marco Gonçalves.

PS denuncia falta de pagamento de subsídios aos participantes do POT na Junta de São Martinho Em nota enviada à comunicação social, os vogais do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de São Martinho manifestam a sua indignação pelo facto de os participantes do Programa de Ocupação Temporária de Desempregados (POT) colocados naquela autarquia local ainda não terem recebido os subsídios de refeição e de transporte.

O executivo do PSD considera "inqualificável que o antigo Presidente, Eng. Duarte Caldeira, agora membro da Assembleia de Freguesia, não tenha defendido, por igual, todas as pessoas que prestam serviço nesta Junta de Freguesia, uma vez que, ao seu alcance, estavam todos os meios para o fazer, aliás como procedeu com uma parte dos funcionários".

Marco Gonçalves sublinha que para "o actual executivo, são todos eles, pessoas que merecem o mesmo respeito, a mesma dignidade, a mesma atenção e o pagamento efetuado a tempo e horas, independentemente da forma através da qual aqui laboram".

Neste sentido, a Junta de Freguesia de São Martinho informa que "efectuou o pagamento no dia de hoje, sendo de estranhar a extemporaneidade com que os vogais do PS reagem a determinados assuntos".

Acresce salientar que quanto ao saldo transitado e à eventual inexistência de dívidas, é uma questão que continua a ser esmiuçada, uma vez que, ao contrário do referido na passagem de pasta e veiculado na comunicação social pelo antigo Presidente, Eng. Duarte Caldeira, agora membro da Assembleia de Freguesia, continuam a chegar, todos os dias, a esta Junta de Freguesia, faturas por liquidar. Finalmente, o executivo da Junta de Freguesia de São Martinho reitera que não admitirá que as pessoas com quem trabalham sejam arma de arremesso político, salientando que serão, sempre, defendidos e salvaguardados os seus direitos, de acordo com as competências que lhe estão incumbidas. Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho

O PSD lembra ainda que passados 13 dias úteis da tomada de posse e "após a passagem da pasta efectuada pelo antigo Presidente, Eng. Duarte Caldeira, agora membro da Assembleia de Freguesia, através de um post-it com três linhas, diligenciou esta Junta todos os procedimentos para tratar todos os funcionários por igual".