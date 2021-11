Tráfego na via rápida com o nó do costume a dificultar

O tráfego rodoviário teve um início de manhã igual a tantos outros, para já sem sinais de incidentes, mas com um já habitual congestionamento que se estende desde o nó de Pestana Júnior, mais à frente ou mais atrás, até à zona da Cancela ou, por vezes, estendendo-se até ao Caniço.

É o que acontece hoje no sentido Machico-Ribeira Brava, como se pode observar da imagem, com o afunilar de centenas de viaturas ao mesmo tempo, perto das 8h00, e que se repercute a todas as entradas e saídas nessa zona. Neste momento, é zona a evitar, mas para muitos é a única alternativa viável, mesmo que seja no pára-arranca.

Já do outro lado, no sentido Ribeira Brava - Machico, o trânsito costuma complicar-se sobretudo para aqueles que vêm da zona do Estreito ou mesmo do centro de Câmara de Lobos, no entanto hoje até a subida de Santa Rita - como até há pouco conferimos - está sem dificuldades para quem quer vir para os lados do Funchal.

Já fora da Via Rápida, o problema é sempre nas zonas de escape daquela via, estendendo-se pelas três ribeiras até ao centro, amenizado pelos semáforos.

Em todo o caso, a condução deverá ser sempre defensiva, mantendo a atenção à velocidade e à visibilidade, sobretudo para quem vem no sentido Oeste-Este por causa do sol.