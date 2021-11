Marco Costa despede-se do Marítimo

Marco Costa cumpre hoje o seu último dia como coordenador geral do Marítimo, após 20 anos ligados à colectividade verde-rubra.

Com a tomada de posse dos novos órgãos sociais do clube, liderado por Rui Fontes, Marco Costa fecha um ciclo no clube para abraçar outros projectos, sabendo que o ex-coordenador é licenciado em Educação Física e Desporto.

Marco Costa fez questão de se dirigir a todos aqueles que directa ou indirectamente trabalharam com ele, enviando uma carta de 'despedida', a que o DIÁRIO teve acesso.

"Sendo este o meu último dia como Coordenador Geral do Marítimo, gostaria de vos deixar um abraço de gratidão e reconhecimento por todo o trabalho realizado em prol do nosso clube", pode ler-se no início da carta enviada através de correio electrónico.

"O empenho concretizado, o profissionalismo denotado, a determinação imprimida durante este nosso percurso, são posturas que guardo com apreço e que não serão esquecidas. Foi um enorme orgulho e prazer trabalhar ao lado desta equipa que constitui todo o Marítimo, numa intensidade e seriedade de trabalho que cimentou projectos e firmou amizades. A todos desejo os maiores sucessos pessoais e profissionais". Marco Costa

"Da minha parte, podem confiar que continuarei sempre disponível para vos ajudar, caso necessitem, e que vos guardo no coração. Pois, nem poderia ser de outra maneira, foram 20 anos da minha vida de relacionamento diário, partilha de experiências, provas de amizade e solidariedade com muitos de vós. Um forte abraço", conclui a carta.