Acidente no Paul do Mar bloqueia acesso a freguesia

Ao início desta tarde decorreu um acidente entre um autocarro e um carro ligeiro na Estrada Regional que liga a freguesia do Paul do Mar, neste momento o acesso às freguesias do Paul do Mar e do Jardim do Mar está bloqueado.

Paulo Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, disse que “infelizmente aconteceu, hoje, algo que podia talvez ser evitado. O acidente causado numa via que está cortada com blocos de betão há anos e sem haver solução de deixar aberto nos dois sentidos de circulação”, lamentou.

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar disse que já tinha alertado para a situação. Referiu ainda: “Sempre que vejo algo mal, alerto para as entidades competentes, independentemente de qual o partido que esteja a governar, estou ao serviço e na defesa dos interesses das pessoas da freguesia."