Detido por suspeita de abuso sexual de criança fica em liberdade

O homem de 32 anos que foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática do crime de abuso sexual de crianças ficou em liberdade.

O indivíduo foi apresentado ao Ministério Público que o libertou, não tendo chegado a ser levado ao juiz de instrução.

Tal como informou a PJ num comunicado emitido, a vítima foi um menor de 12 anos com quem o indivíduo manteve contacto através das redes sociais, no passado dia 4 de Novembro. O caso ocorreu no Funchal.