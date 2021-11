Há mais seis casos de covid-19 entre os alunos das escolas da Região. Três destes novos casos dizem respeito a estudantes do Colégio de Santa Teresinha, sendo um aluno do 2.º ano do 1.º ciclo e os restantes do 3.º ciclo.

Na sequência destas infecções, uma turma, com 25 alunos, e outros oito alunos estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde, dá conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Os outros novos casos distribuem-se pela Escola Básica do 1.º ciclo/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico, onde uma criança testou positivo e levou ao isolamento preventivo de uma sala com 24 crianças, três educadoras, uma auxiliar e uma estagiária; pela Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof. Eleutério de Aguiar, que volta, assim, a ter mais um caso no pré-escolar, levando à quarentena de uma sala (11 crianças) e cinco funcionários, entre docentes e não docentes; e por fim, a Escola Secundária de Francisco Franco, onde um aluno acusou positivo para a covid-19, fazendo com que três colegas fiquem em isolamento.

Testes negativos em Santa Cruz e no Funchal

A SRE revelou esta terça-feira que "no âmbito da segunda fase de testagem do corrente ano lectivo nas escolas da RAM, foram realizados, nos dias 3 e 4 de Novembro, 592 testes de recolha de saliva a alunos do 1.º ciclo do concelho de Santa Cruz e todos deram resultado negativo".

Idêntico resultado tiveram os 692 testes de recolha de saliva realizados a alunos do 1.º ciclo que frequentam estabelecimentos do concelho do Funchal, entre os dias 5 e 8 de Novembro.