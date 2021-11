Arranca esta quarta-feira, 10 de Novembro, o XXIV Circuito de São Martinho, em Atletismo, provo organizada pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de São Martinho, em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho e com a Câmara Municipal do Funchal.

A primeira prova tem início às 20 horas, junto ao edifício da Junta de Freguesia. A entrega de prémios do XXIV Circuito de Atletismo de São Martinho acontece às 21h30.