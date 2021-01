A população da Ponta Delgada volta a estar em sobressalto devido à chuva que se faz sentir este fim-de-semana na costa norte. O Ribeiro dos Enxurros é uma das preocupações, pelo facto de apresentar um intenso curso de água desgovernado, sem qualquer canalização, que põe em causa algumas habitações.

Uma casa acabou por ficar inundada devido ao transbordo da secção do ribeiro dos Enxurros. “Se o volume do caudal do ribeiro fosse ligeiramente maior, se as águas não tivessem ido pela estrada abaixo, a perca seria muito maior”, refere ao DIÁRIO o morador, pedindo “urgência” na canalização devida deste ribeiro ou desviá-lo através de um curso alternativo.

Segundo o testemunho de José Carlos, a água que transbordou do ribeiro dos Enxurros arrastou o terreno da vizinha e acabou por inundar a sua habitação.

A parede de pedra que se encontra instável no terreno da vizinha aumenta o risco de colapso, situação como preocupa este morador, pelo facto de “colocar em risco a casa e a bomba de gasolina, que fica em frente à minha habitação”.