Depois do jogo de hoje, com o Nacional, a comitiva do Sporting vai ficar hospedada na Madeira até ao encontro com o Marítimo.

O adiamento da partida, de ontem para hoje, devido ao mau tempo, fez os responsáveis leoninos reequacionarem a sua intenção de regressar a Lisboa, antes da jogo frente aos maritimistas, agendado para a próxima segunda-feira, a contar para a 5ª eliminatória da Taça de Portugal.