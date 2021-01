Detido com cocaína e haxixe no Bairro da Nogueira

Um homem de 25 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, no Bairro da Nogueira, na Camacha, por tráfico de estupefacientes.

Questionado pelo DIÁRIO, o Comando Regional da PSP esclareceu que o suspeito foi interceptado na posse de uma quantia avultada de dinheiro e produto estupefaciente, na última terça-feira, tendo sido realizada uma busca domiciliária que permitiu detectar cocaína e haxixe.

No total foram apreendidas 82 doses diárias de cocaína, 210 doses diárias de haxixe e 1125 euros fracionados em várias notas.

O detido que, segundo a PSP não tinha antecedentes criminais, foi presente no Tribunal Judicial de Funchal, tendo-lhe sido aplicada as medidas de coacção de apresentações semanais e proibição de frequentar lugares conotados com o tráfico de estupefacientes.

O Comando Regional da Madeira informa que no ano transato procedeu a várias apreensões de produtos estupefacientes na zona da Camacha, resultado de investigações que estiveram em curso.

“A Polícia de Segurança Pública está sempre alerta e vigilante, sendo que o trabalho é realizado não só no terreno e à vista das câmaras, mas também nos bastidores com análise e investigação, muitas vezes com sacrifício pessoal dos seus profissionais que todos os dias dão o seu contributo para aumentar o sentimento de segurança, não abandonando nem os residentes do Bairro da Nogueira, nem todos os habitantes da Região Autónoma da Madeira”, explicou.