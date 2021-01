Os voos da Easyjet provenientes do Porto e de Lisboa estão com dificuldades em aterrar na Madeira, andam os dois às voltas à espera de uma oportunidade para se fazer à pista. A chegada do EC 7585 do Porto estava prevista para as 8h05, mas cerca de 45 minutos depois ainda não foi possível descer em segurança. O de Lisboa, o EC 7601 estava no programa para as 8h40, mas também está a aguardar nos céus da Madeira uma aberta.

Em termos de condicionamentos, de referir que o voo da Binter não partiu para o Porto Santo à hora prevista, deveria ter deixado a pista em Santa Cruz às 7h30, não o fez. Estão previstas informações para dentro em breve. De qualquer forma, a partida seguinte, das 8h50 também não sairá a horas.

Já o primeiro voo da TAP, proveniente de Lisboa, conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira, aterrou às 6h55, cinco minutos antes do esperado. Já a partida, prevista para as 6h45, só se deu cerca de uma hora depois, às 7h48.

O voo da TAP proveniente de Lisboa, o TP 1699 está neste momento a aproximar-se do Aeroporto, onde era esperado às 8h50. Deverá ficar a aguardar também, caso não tenha condições para aterrar.