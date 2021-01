COM inicia formação básica para pilotos remotos de drones

O Comando Operacional da Madeira (COM) realiza, nas suas instalações do Pico da Cruz, à primeira acção de formação básica para pilotos remotos de aeronaves não tripuladas (drones).

Esta acção acontece durante as duas próximas semanas e visa aumentar o número de militares na RAM com conhecimentos básicos para a operação de drones de pequena e média envergadura.

Faz parte do processo de edificação no COM de uma capacidade conjunta de veículos aéreos não tripuladas, capacidade essa que foi recentemente reforçada com um drone de média envergadura, que se encontra em operação desde meados de Novembro passado e que se tem revelado uma “excelente aquisição”, indica o Comando operacional da Madeira.

A capacidade em edificação destina-se, prioritariamente, ao reforço da capacidade de apoio do Comando Operacional da Madeira ao Serviço Regional de Proteção Civil mas estará também disponível para ser empregue em outras missões, nomeadamente aquelas que são específicas dos Ramos das Forças Armadas.

Para esse efeito, a acção de formação vai estar aberta a operacionais da Zona Militar da Madeira e da Zona Marítima da Madeira. Esta ação de formação básica para pilotos remotos de drones será ministrada pelos militares do COM que frequentaram, no ano transato, a primeira fase do Curso de Formação Geral Aeronáutica, na Esquadrilha de Helicópteros, na Base Aérea do Montijo.