Zelensky diz-se preparado para encontro com Putin e confirma troca de prisioneiros

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que está preparado para reunir-se com o líder do Kremlin (presidência russa), faltando encontrar o formato adequado, e confirmou que está a ser preparada uma nova troca de prisioneiros. "Agora o próprio Putin (o Presidente russo) afirma que finalmente está pronto para reuniões reais. Empurrámo-lo um pouco nessa direção e nós próprios estamos há muito tempo preparados; falta encontrar um formato", disse Zelensky no seu habitual discurso diário à nação.

Zelensky falava depois de o homólogo russo, Vladimir Putin, ter dito no sábado que a guerra na Ucrânia "está a chegar ao fim", criticando os países ocidentais pelo seu apoio a Kiev, e manifestando disponibilidade para encontrar-se com o homólogo ucraniano.

No discurso de hoje, Volodymyr Zelensky afirmou também que já está a ser preparada uma nova troca de prisioneiros com a Rússia, com a mediação dos Estados Unidos. "A troca de prisioneiros -1.000 por 1.000- está a ser preparada e deve ser realizada. Os americanos assumiram a responsabilidade de a garantir", disse o Presidente ucraniano, precisando que o quartel-general de Coordenação da Ucrânia entregou à parte russa as listas desses prisioneiros de guerra.

Zelensky frisou que a Ucrânia espera que a parte norte-americana "desempenhe um papel ativo para garantir o seu cumprimento".

A troca de prisioneiros foi anunciada na sexta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, como parte de um acordo temporário de cessar-fogo, e Putin tinha dito que esperava receber a proposta da Ucrânia.

Sobre o cessar-fogo de três dias que deveria vigorar desde sexta-feira, os dois lados acusaram-se mutuamente no sábado de violações e essas acusações continuaram hoje.

O Presidente ucraniano afirmou hoje que a Rússia está a realizar ataques na linha da frente, em violação do cessar-fogo de três dias, com ataques a vários pontos do país.

Por seu lado, o ministro russo da Defesa acusou a Ucrânia de "16.071 violações" nas últimas 24 horas, incluindo milhares de ataques com recurso a drones.