Câmara da Ribeira Brava diz que pela primeira vez não ficam facturas por pagar

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, diz que nenhuma fatura de 2020 irá transitar para o exercício económico de 2021, ano em que a autarquia apresenta um orçamento de 15,8 milhões de euros.

"Este ano será excecional, é a primeira vez não vamos deixar faturas por pagar, portanto, todas as faturas processadas em nome da autarquia em serviços ou em empreitadas realizadas vão ser liquidadas no presente ano", revela, salientando que o cumprimento das dívidas irá permitir liquidez às empresas e uma "margem de manobra" para a Câmara, em 2021, acorrer a outras situações.

Para o autarca, este desempenho permitirá insuflar a economia da Ribeira Brava de "ar fresco" em apoio às Pequenas e Médias Empresas do concelho.

"Num ano em que sabemos que algumas empresas tiveram reduções na faturação e que têm trabalhadores e fornecedores por pagar, nós temos as contas em dia, é também forma de dar um pequeno ar fresco às PME da Ribeira Brava", afirma.

Ricardo Nascimento refere ainda que 50% do valor do orçamento é para investimentos nos quais estão incluídos dois empréstimos, um no valor de 1,2 milhões de euros para obras no concelho e 1,5 milhões de euros para aquisição de um novo edifício para a Câmara, dado que a renda do atual à Sociedade de Desenvolvimento Ponta Oeste "é muito alta".

O autarca salienta ainda que o orçamento contempla uma verba de 150 mil euros para apoio à manutenção dos postos de trabalho em áreas como a restauração, bares e cafés a braços com dificuldades devido à falta de procura motivada pelas medidas sanitárias de combate à pandemia da covid-19.

"Vamos continuar a contemplar as políticas sociais que tivemos no presente ano, falamos no apoio às escolas, creches, aos idosos, às associações de cariz social, cultural e desportivas, às juntas de freguesia e fiscais aos munícipes", acrescenta.

Para Ricardo Nascimento, "é um orçamento que está atento a várias áreas" e que "prossegue uma política de proximidade" ao direcionar investimentos para a requalificação de veredas, caminhos municipais de "modo a proporcionar a chegada do automóvel a pequenos núcleos habitacionais que até agora não são servidos por estradas".

O orçamento conta, para além dos impostos, receitas e taxas municipais, com cinco milhões de euros do Fundo de Equilíbrio Financeiro e com a redução da dívida pública no final de 2020 para 1,3 milhões de euros, ou seja, mais de 50% relativamente a 2019.

"Temos, portanto, um quadro financeiro estável furto do trabalho dos últimos dois anos para cá", afiança.

O orçamento da Câmara Municipal da Ribeira Brava foi aprovado por unanimidade a nível de reunião de Câmara com os votos do Movimento Independente Ribeira Brava Primeiro e do PSD e na Assembleia Municipal, para além dos votos favoráveis destas duas forças políticas, teve a abstenção do JPP e do PS.

"Para nós, Movimento Independente Ribeira Brava Primeiro, é especial este orçamento porque corresponde ao fim de um ciclo de um mandato de quatro anos durante o qual tentamos cumprir todos os nossos compromissos com os ribeirabravenses", conclui o autarca.

A Ribeira Brava é um concelho a oeste da Madeira com uma população de 13.375 habitantes, distribuídos por uma superfície de 65 quilómetros quadrados.