Madeira regista 77 novos casos de covid-19 esta quinta-feira

A Madeira registou, esta quinta-feira, mais 77 casos positivos de covid-19, sendo 64 casos de transmissão local e 13 importados, provenientes do Reino Unido (4), França (2), da Alemanha (1), de Itália (1), de Espanha (1), da Venezuela (1), da Região Norte de Portugal (2) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1).

De referir que, entre os casos positivos há 5 profissionais do sector da educação. Destes, um labora no concelho de Câmara de Lobos e os restantes quatro pertencem ao Funchal.

Por outro lado, há 39 casos recuperados a reportar. Desta forma, fixa-se nos 1.027 caos activos na Região.

No que diz respeito aos óbitos, são já 18 os registados na Região. Só hoje foram mais duas mortes de pessoas internadas na unidade polivalente de covid-19.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 38 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 935 em alojamento próprio e 54 pessoas encontram-se hoje internadas (46 na Unidade Polivalente e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

No total, há 211 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 2.552 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 11.166 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.