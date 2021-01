Açores com 27 novos casos e total de 418 positivos activos

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 27 novos casos de covid-19, 25 dos quais na ilha de São Miguel, a mais populosa, avançou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

São Miguel tem 25 novos casos e a Terceira tem dois novos doentes registados, números resultantes de 634 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e em laboratórios privados, indica a autoridade.

Atualmente, estão internadas 22 pessoas na região com a doença: 20 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (dois dos quais em Cuidados Intensivos) e dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (ambos em Cuidados Intensivos).

Há 70 cadeias de transmissão da doença ativas, e nas últimas 24 horas recuperaram da covid-19 três pessoas.

Foram detetados nos Açores até hoje 2.028 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 mortes e 1.494 recuperações.

Dos 418 casos positivos ativos na região, 364 encontram-se em São Miguel, 37 na Terceira, nove no Faial, cinco em São Jorge, dois nas Flores e um no Pico.

As ilhas de Santa Maria, Graciosa e Corvo não têm doentes com covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultantes de mais de 83,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.972 pessoas dos 420.629 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.