CMF repavimentou Caminho da Igreja em São Gonçalo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, o Vereador das Obras Públicas, Rúben Abreu, e o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, visitaram a conclusão das obras de repavimentação do Caminho da Igreja, em São Gonçalo, que ascenderam a 29 mil euros. Este é um dos 14 arruamentos que a Autarquia está a repavimentar em todo o concelho, numa empreitada que começou no final do ano passado.

Miguel Silva Gouveia sublinha que “a garantia das melhores condições possíveis na nossa rede viária é fundamental para a cidade. O Funchal tem assimetrias significativas entre a Baixa e as zonas altas, e é por isso que ao longo dos últimos anos temos procurado fazer um investimento equilibrado, que ajude a combater essas assimetrias e garanta boas condições de mobilidade e segurança a residentes e trabalhadores. O plano de repavimentações que temos no terreno abrange praticamente todas as freguesias do concelho."

"Apesar de termos, pelo segundo ano consecutivo, um Orçamento Municipal chumbado por PSD e CDS, continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para encontrar soluções que tragam benefícios ao quotidiano dos funchalenses. Este tipo de empreitadas traduz, não só a capacidade de planeamento dos serviços municipais, mas também a capacidade de gerir recursos escassos, recorrendo, para o efeito, a boas práticas concorrenciais como os concursos públicos, que, além da transparência, nos permitiram baixar mais uma vez os custos gerais da empreitada”, conclui.