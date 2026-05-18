Euro sobe face ao dólar, após quatro sessões em queda

O euro subiu hoje face ao dólar, quebrando um ciclo de quatro sessões consecutivas a depreciar-se, mantendo-se no patamar dos 1,16 dólares, num contexto de aversão ao risco e de subida dos preços do petróleo.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1651 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1630 dólares.

O euro também subiu face ao iene, mas depreciou-se em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1648 dólares.

O preço do barril de Brent, de referência para as importações europeias, para entrega em julho, chegou a tocar nos 112 dólares, com o aumento das tensões entre os EUA e o Irão.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Irão está a ficar sem tempo para negociar. No entanto, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que Teerão enviou novas propostas a Washington via Paquistão no domingo.

Os EUA estarão dispostos a levantar as sanções ao petróleo iraniano, uma das condições impostas por Teerão para aceitar um plano de paz e reabrir o Estreito de Ormuz, segundo avançaram alguns meios de comunicação iranianos, citados pela agência espanhola EFE.

A possibilidade de a Reserva Federal norte-americana (Fed) aumentar as taxas de juro diretoras nos EUA para conter a inflação está também a influenciar o desempenho da cotação do euro.