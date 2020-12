Responsável pelo IPMA testa inconclusivo e adia vinda à Madeira

Um responsável pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) testou inconclusivo no despiste à Covid-19 e adiou a deslocação à Região para a apresentação oficial do sistema LIDAR, no Aeroporto da Madeira.

"Devido a um teste inconclusivo à Covid-19 registado por um dos responsáveis nacionais que estaria na cerimónia, amanhã de apresentação do sistema LIDAR, a decorrer no aeroporto, a mesma foi anulada", referiu a Presidência do Governo Regional.

O sistema LIDAR e uma tecnologia óptica de detecção remota que, segundo nota da Quinta Vigia, "mede propriedades da luz refletida de modo a obter a distância e/ou outra informação a respeito de um determinado objecto distante. Trata-se de um novo sensor que em muito vai ajudar em termos de monitorização".

Deste modo, foi cancelada a cerimónia prevista para as 15 horas, no aeroporto, que contava também com a presença do presidente do Governo Regional.

Mantém-se contudo os outros dois actos oficiais de Miguel Albuquerque que estará, pelo meio-dia, na sede da Protecção Civil, onde será inaugurada uma nova estação meteorológica do IPMA.

No programa mantém-se também a cerimónia de partida do contingente militar. Contudo, já não será realizada no Aeroporto da Madeira, conforme inicialmente previsto mas no Funchal, no RG3, a partir as 16 horas.