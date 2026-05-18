Centro de Convívio de São Roque do Faial assinala 18.º aniversário

O Centro de Convívio de São Roque do Faial celebrou, esta tarde, o seu 18.º aniversário, numa cerimónia realizada nas instalações da Casa do Povo de São Roque do Faial, entidade responsável por esta valência social.

Segundo o comunicado remetido, o programa comemorativo incluiu a apresentação das actividades desenvolvidas ao longo do último ano, bem como actuações do Centro de Convívio de Ponta Delgada e do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”, da Casa do Povo de São Roque do Faial. Actualmente, o espaço é frequentado por 15 utentes, número máximo apoiado pela Segurança Social.

Na sua intervenção, o presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, agradeceu a presença das entidades e instituições que colaboram com o centro, entre as quais a Segurança Social da Madeira, o Governo Regional, a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia, a Associação Desportiva de São Roque do Faial, a Associação Santana Cidade Solidária e o Instituto de Emprego da Madeira.

De acordo com a nota, o responsável destacou ainda duas utentes que frequentam o centro desde a sua criação, Teresa Dória e Laurinda Castro, assinalando também a entrada recente de Adelina Mendonça, residente no Ribeiro Frio, que passou a frequentar o espaço há cerca de três meses. Segundo Heliodoro Dória, trata-se da primeira utente proveniente daquela localidade. O presidente aproveitou igualmente a ocasião para agradecer o trabalho desenvolvido pela coordenadora técnica do centro, Antonela Ribeiro, e apelou a um reforço dos apoios à instituição, apontando o aumento dos custos de funcionamento, nomeadamente com combustível.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, elogiou o trabalho desenvolvido pela Casa do Povo e pelo Centro de Convívio, considerando que o espaço promove o envelhecimento activo e o convívio entre os idosos.

Também presente na cerimónia, Rogério Gouveia, em representação da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, destacou o trabalho desenvolvido pela instituição em várias áreas de intervenção social e dirigiu palavras de reconhecimento à coordenadora técnica do centro. O representante do Governo Regional considerou que a Casa do Povo de São Roque do Faial “é um excelente exemplo” do trabalho realizado em prol da população local.