Lançada 2.ª fase do Plano Municipal de Juventude no Funchal

Foi apresentada a 2.ª fase do Plano Municipal de Juventude (PMJ), sob o mote 'Sonha a Cidade - o Diálogo Jovem da nossa cidade', que se inicia no próximo dia 30 de Janeiro.

A vereadora com o pelouro da Juventude na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, que participou na reunião do Conselho Municipal de Juventude do Funchal, que se realizou por videoconferência, disse que a sessão contou com cerca de duas dezenas de representantes de associações juvenis do concelho.

Esta foi, assim, uma oportunidade para apresentamos a 2.ª fase do PMJ, que tem como grande objectivo promover o diálogo entre os jovens do Funchal, e preparar o desenvolvimento e implementação de políticas de juventude inovadoras, que reforcem a importância dos valores da cidadania e criem mais oportunidades para os jovens poderem participar na construção da sua cidade". Dina Letra

O projecto tem uma duração prevista de três meses e será dividido em três rondas distintas, pretendendo envolver os jovens entre os 14 e os 30 anos que residam, estudem ou trabalhem na cidade do Funchal. A primeira sessão decorre já no dia 30 de Janeiro e será dedicada a jovens entre os 14 e os 19 anos (9 – 13 horas).

No mesmo dia, terá ainda lugar outra sessão, das 14h30 às 18h30, desta feita para jovens entre os 20 e os 24 anos.

Por fim, a terceira sessão decorre no dia 6 de Fevereiro, sendo direccionada para jovens entre os 25 e os 30 anos (14h30-18h30). A inscrição nas sessões é feita através do seguinte link: https://tinyurl.com/yyyd9xcx