Força Aérea Portuguesa transporta vacinas da Covid-19 para o Porto Santo

O Comando Operacional da Madeira coordena hoje, 22 de Janeiro, um voo de transporte de profissionais da área da saúde e material para a administração da segunda dose da vacina da Covid-19, no Porto Santo.

O avião C295-M da Força Aérea Portuguesa transporta vacinas para os profissionais de saúde da ilha dourada, funcionários e utentes do lar local. A operação tem sido coordenada a partir do Centro de Operações do Comando Operacional da Madeira.