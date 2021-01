Pedro Ramos destaca “trabalho feito no Porto Santo”

As vacinas contra Covid-19 estão a ser administradas hoje no Porto Santo. Para uns é a primeira dose da vacina, mas para outros trata-se já da segunda dose.

O processo de vacinação está a ser acompanhada pelo Secretário Regional de saúde e Protecção Civil.

Pedro Ramos considera que há trabalho feito no Porto Santo. Elogiou a estrutura de saúde da ilha dourada e o comportamento dos habitantes da ilha, sem esquecer as medidas do Governo para manter a ilha com níveis perfeitos de segurança.

“Passámos por um período mais apertado e mais complexo com o aparecimento de novos casos, devido a alguma flexibilização que aconteceu na última quinzena de Dezembro, algo que já estávamos à espera”, reconheceu o governante, frisando que apesar de acreditar nas pessoas, “há uma ou outra que não cumpre totalmente como gostaríamos e esses pequenos casos são suficientes para dar início a cadeias de transmissão”.

O Secretário mostra-se optimismo e acredita a ilha do Porto Santo “pode chegar rapidamente aos níveis de segurança que estávamos habituados, sobretudo pelo comportamento da população e dos visitantes que devem ter teste negativo”.

Reconheceu a fase “mais apertada” na ilha da Madeira, com concelhos que mantêm risco muito elevado de contágio à Covid-19. “Câmara de Lobos mantém o risco extremo, mas acreditamos que as duas vertentes - comportamento da população e medidas restritivas - nos conduzam a obter bons resultados”, frisou, recordando que o Governo vai continuar a trabalhar para que o controlo da pandemia mantenha os níveis a que temos estado habituados.