PSD pede linha de apoio à restauração e isenção de rendas do comércio no Funchal

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal do Funchal (CMF) pediram hoje a concretização de várias medidas por parte da autarquia, considerando que "os funchalenses não podem esperar mais por soluções há muito adiadas" pelo executivo.

Entre várias soluções apresentadas, os social-democratas pedem "a suspensão da cobrança das rendas aos comerciantes do Mercado dos Lavradores, a isenção do pagamento das rendas dos espaços comerciais concessionados pelo município, a suspensão temporária do pagamento de tarifas de gestão de resíduos sólidos e saneamento básico ao sector da hotelaria localizado no Funchal e a suspensão de taxas municipais a entidades participantes em eventos turísticos no município, assim como um apoio suplementar extraordinário ao Subsídio de Arrendamento Municipal, apoios ao pagamento de rendas pelos inquilinos da SocioHabitaFunchal e a criação de uma linha de apoio à economia local, concretamente vocacionada do sector da restauração e similares".

É por isso "fundamental" que na Reunião de Câmara desta quinta-feira "seja possível clarificar onde, como e quando é que os 5 milhões de euros, contratados pela autarquia, serão canalizados para fazer face às necessidades" das famílias e empresas, afirmam os vereadores, que assumem a "urgência" desta definição.

Cientes das "graves e transversais carências que o Funchal enfrenta há largos meses, em função da pandemia", os social-democratas sublinham ainda a importância de ser colocada em prática "uma estratégia capaz de minimizar os efeitos já agravados, por falta de resposta" e, ao mesmo tempo, que se sustente "a recuperação económica que se impõe à cidade, enquanto garante da retoma, da manutenção do emprego e do rendimento das famílias”.

Considerando "inaceitável que apenas agora o município avance com respostas que já deviam ter sido implementadas em 2020" e reforçando que "muitos apoios foram aprovados, em sede de Assembleia Municipal, sem qualquer execução até hoje", a vereação do PSD "lembra e insiste nas medidas apresentadas no ano passado e que, pese embora chumbadas, poderiam agora ser recuperadas enquanto contributo em benefício da cidade".