Carlo Ancelotti renova com a selecção brasileira de futebol até 2030

O treinador italiano de futebol Carlo Ancelotti prolongou hoje contrato até 2030 com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um ano depois de ter assumido o cargo de selecionador e a um mês do Mundial2026.

Ancelotti, de 66 anos, assumiu o comando técnico do 'escrete' em maio de 2025 proveniente do Real Madrid, com quem conquistou 15 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões e dois títulos de campeão espanhol, prolongou o seu contrato "por quatro anos, até o Campeonato do Mundo de 2030", indicou a CBF, em comunicado.

O italiano conta 10 ao 'leme' da seleção 'canarinha', incluindo seis particulares, estreou-se com um empate sem golos diante do Equador, num jogo de apuramento para o Mundial2026, e levou o Brasil a terminar na quinta posição da qualificação sul-americana, vencendo ainda o Paraguai e o Chile.

A seleção brasileira, que nunca falhou uma fase final, procura o sexto título mundial, depois dos cinco troféus conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e vai disputar o Grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.