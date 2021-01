Juventude Popular pode prolongamento do semestre ao reitor da Universidade da Madeira

A JP – Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma do CDS-PP Madeira, escreveu uma carta ao reitor da Universidade da Madeira (UMa) na qual defende o prolongamento do primeiro semestre, na sequência da suspensão das aulas devido ao aumento do número de casos de covid-19 na Região.

A Juventude Popular diz concordar com a decisão da suspensão das aulas e avaliações, no entanto observa que esta decisão criou nos alunos e professores "uma enorme pressão para a realização das avaliações de cada unidade curricular".

"A pressão para cumprir os prazos das avaliações é anti-pedagógica e coloca em causa a qualidade do ensino e das avaliações. Por estes motivos esta juventude pede ao reitor que prolongue o 1º semestre para todas as Unidades Curriculares, e se necessário compense este tempo, prolongando o 2º semestre nas férias de Verão".

No seu entender, o prolongamento do primeiro semestre torna-se, assim, "crucial para que exista tempo para a realização de todas as avaliações que têm que ser presenciais não havendo uma excessiva sobreposição dessas avaliações, nem sobreposição de avaliações de época normal com as de recurso, como poderá acontecer se a prorrogação do semestre depender dos docentes de cada Unidade Curricular".

Por outro lado, a JP Madeira requer ao reitor que, à semelhança do ano lectivo anterior, possibilite os alunos da UMa que tenham possibilidade de recorrer à época especial para completarem unidades curriculares que tenham estado matriculados durante este ano lectivo.