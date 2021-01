Filipe Sousa volta a pedir o encerramento das escolas em Santa Cruz

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz voltou a apelar ao presidente do Governo Regional o encerramento das escolas que ainda estão a funcionar, devido ao crescente número de casos em contexto escolar.

Numa carta enviada a Miguel Albuquerque, Filipe Sousa diz que é o “porta-voz de muitos pais” que têm pedido o encerramento das escolas, à semelhança do que já aconteceu no território continental.

“Estes pais revelam ansiedade e preocupação com a circunstância de terem surgido casos nas turmas dos filhos e a opção estar a ser não pelo isolamento profilático das turmas, mas sim pela continuidade das aulas presenciais”, escreve o autarca, salientando ainda as queixas em relação à “informação deficitária” das escolas e à dificuldade para conseguir contactar as linhas de apoio.

“Creio que o encerramento das escolas seria assim uma medida que traria alguma paz aos pais, bem como iria contribuir para achatar a curva de contágios, que está bastante alta na Região e no concelho de Santa Cruz”, frisa Filipe Sousa.