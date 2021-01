Madeira regista mais 156 casos de covid-19 esta quinta-feira

A Madeira regista, esta quinta-feira, mais 156 casos positivos de covid-19. Estes novos casos dizem respeito a dois cidadãos provenientes da Região Norte de Portugal e um da Polónia. Os restantes 153 novos casos referem-se a transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

O boletim epidemiológico da Direcção Regional da Saúde indica ainda 90 recuperados, pelo que há agora 1.831 casos activos de covid-19 na Região.

Entre os casos activos, há 67 pessoas hospitalizadas (63 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), 44 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes permanecem em isolamento no domicílio.

Há também 31 óbitos registados até esta quinta-feira.

Entretanto, há á 271 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde. Estas encontram-se relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

No que concerne à vigilância activa de contactos com casos positivos, 2.231 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde. além destas, 4.184 viajantes estão também a ser acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Testes de PCR para despiste de covid-19 realizados na RAM:

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 150.401 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 18 horas de hoje.

• No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM para teste de PCR ascendem a 259.982.