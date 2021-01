129 novos casos na Madeira

Há 129 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira. Trata-se de 119 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos, enquanto os restantes 10 são casos importados provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo (7), Região Norte de Portugal (1), Reino Unido (1) e Alemanha (1). Actualmente são 1.765 os casos activos na Região, dos quais 117 são casos importados e 1.648 são casos de transmissão local.

Casos Confirmados Casos Activos Casos Recuperados Casos Suspeitos Óbitos Hospitalizados 3.906 1.765 2.110 5.366 31 70

Também esta quarta-feira há mais 99 casos recuperados a reportar, indicou a Direcção Regional de Saúde. A Região passa assim a contabilizar 2.110 casos recuperados de covid-19 dos 3.906 casos confirmados.

De momento, 70 pessoas encontram-se hospitalizadas (67 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos), enquanto 42 pessoas cumprem isolamento em unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes (1.653) a recuperar em alojamento próprio.

Quanto ao número de casos suspeitos identificados hoje, a Direcção Regional de Saúde precisou que são 375 as pessoas que se encontram hoje em estudo, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.

De recordar que a Região contabiliza até à data 31 óbitos associados à covid-19.