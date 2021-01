Um milhar já instalou a aplicação móvel do município do Funchal

A aplicação para telemóveis e tablets, lançada há cerca de um ano pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) -- que agrega várias valências e serviços da autarquia (por exemplo: alertas em tempo real de condicionamentos e interrupções na rede viária municipal ou no fornecimento de água) -- conta já com cerca de um milhar de downloads nas principais plataformas de download, revela a autarquia em nota de imprensa.

O presidente Miguel Silva Gouveia destaca que “a implementação deste projecto foi uma aposta de futuro", no sentido de que "esta ferramenta veio permitir que os funchalenses, e todos aqueles que nos visitam ou trabalham na nossa cidade, possam ter uma via de acesso privilegiado às informações emanadas pelo município, com a receção de avisos em primeira mão".

"Nesta fase exigente que estamos a ultrapassar em virtude da crise sanitária, em que os contatos presenciais devem ser evitados, esta plataforma permite, por exemplo, consultar faturas de água, aderir à fatura eletrónica e comunicar leituras, entre outros”.

Ao instalar a APP, o utilizador pode, desde logo, aceder a informações de cariz turístico e cultural, bem como à agenda de eventos da cidade, mas igualmente a contactos, notícias, avisos na via pública, circuitos de recolha de resíduos sólidos urbanos, horários de autocarros e avisos urgentes da área da Protecção Civil, entre outras informações úteis.

A Câmara salienta que a aplicação está em constante actualização e que recentemente foram adicionados ao menu os diversos roteiros turísticos disponíveis sobre experiências a ter na cidade do Funchal, bem como um mapa com a indicação dos locais onde estão situados os postos de carregamento para veículos eléctricos.

A aplicação 'Município do Funchal' está disponível para Android e IOS e pode ser descarregada por todos os interessados, estando disponível nas plataformas Google Play e Apple Store.