Desaparecido há uma semana na Quinta Grande

Uma semana depois, não há qualquer sinal do paradeiro de João Severino Marques, que desapareceu durante a noite na Quinta Grande.

A família está desesperada e pede a quem tenha alguma informação sobre o homem para entrar em contacto através do número 924 039 686 ou ligar para a esquadra da PSP de Câmara de Lobos (291 911 040).

Fonte familiar referiu ao DIÁRIO que a última localização do seu telemóvel permitiu perceber que ele esteve na Tabua, mas que entretanto ficou sem bateria.

A Polícia de Segurança Pública efectuou buscas nessa zona, assim como na Quinta Grande e na Ribeira Brava mas até agora o homem de 53 anos não foi encontrado.

Da última vez que foi visto, João Severiano vestia uma t-shirt verde com letras no peito brancas e um casaco vermelho com riscas brancas e capuz.

O homem está “desorientado e debilitado”, garante fonte familiar.