Cinemas do Madeira Shopping encerram devido à pandemia

O cinema do centro comercial Madeira Shopping anunciou o encerramento das salas ao público devido à situação pandémica na região no seguimento das instruções do Governo.

"Devido à actual situação de pandemia relacionada com o Covid-19, a Cineplace tem neste momento as suas operações encerradas por tempo indeterminado, seguindo, assim, as indicações do Governo", revelou numa nota de imprensa.

A empresa assinala que "até aqui, estavam já em vigor todas as medidas que acautelavam a protecção de clientes e colaboradores, nomeadamente o reforço de limpeza e higienização de todos os espaços dedicados aos cinemas, redução da lotação das salas e venda intercalada de lugares".

Esta medida encontra-se já em vigor e terá duração indeterminada. "Logo que tenhamos novidades, daremos notícias, para que voltem a frequentar as nossas salas acompanhados do melhor cinema. Obrigado a todos e até breve.", manifesta a Cineplace.

As salas de cinema tiveram de se adaptar às restrições decorrentes da pandemia e desde o dia 13 de Janeiro decidiram reduzir os horários para a exibição de filmes - mais cedo e em menos sessões - na sequência do recolher obrigatório, anunciado pelo presidente do Governo Regional para a Madeira.